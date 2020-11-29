شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: تقييم 1500 متقدم لمنحة الماجيستير وبرنامج شباب العلماء بوزارة الأوقاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأنه تم الانتهاء من تقييم عدد (1517) متقدما لبرنامج منحة الماجستير وبرنامج شباب العلماء من العاملين بوزارة الأوقاف وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وقال رئيس الجهاز إن المتقدمين خضعوا لعدة اختبارات منها اختبار في اللغتين العربية والانجليزية إلى جانب اختبار الجدرات السلوكية واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي بالإضافة إلى اختبار في التخصص.

وأوضح أن الجهاز أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات لضمان نزاهة وشفافية عمليات التقييم والتوظيف وتحديد الاحتياجات التدريبية التي تتم بدون أي تدخل بشري، وتتم وفقا للفلسفة التي أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية رقمية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف المتقدمين للتقييم.

من الجدير بالذكر أن الجهاز انتهى مؤخرا من تقييم المتقدمين لشغل وظائف بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وهيئة المجتمعات العمرانية.