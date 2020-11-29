شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسوان يشهد تدريبات اللياقة البدنية تحت شعار «الرياضة أمن قومي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شارك اليوم الأحد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان في المهرجان الرياضى الذي نظمته كلية التربية الرياضية بالتعاون مع الإدارة المركزية لرعاية الشباب باستاد الجامعة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتحت إشراف الدكتور صبحي محمد حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتور هشام الجيوشي سكرتير الاتحاد. وأكد رئيس الجامعة أن المهرجان يقام في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار (الرياضة أمن قومي ) وحرص الدولة على الاهتمام بالرياضة واللياقه البدنية لطلاب الجامعة والعمل على تفعيل الأنشطة الطلابية من خلال خطة الوزارة والمجلس الاعلي للجامعات . الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة أسوان يشهد تدريبات اللياقة البدنية تحت شعار «الرياضة أمن قومي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.