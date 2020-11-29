شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال مطروح وسيوة في زيارة لأهرامات الجيزة ضمن مشروع أهل مصر الدمج الثقافى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتواصل فعاليات مشروع أهل مصر للأطفال «الدمج الثقافي» لليوم الثاني على التوالي، والذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة لمحافظة مطروح والقاهرة والمزمع يستمر حتى 3 ديسمبر المقبل، حيث كانت الزيارة لأهرام الجيزة التي تعد واحدة من عجائب الدنيا السبع والتى تحرص الهيئة أن يتضمن البرنامج زيارتها .

في بداية الجولة شرح مرشدى الجولة، ايمان شوكت وابتسام ابو الدهب أسماء الأهرامات ومن الذي بناها وتاريخ بناء الأهرام الذي اعتمدت في بناءؤها على حجارة كبيرة الحجم تم جلبها عبر سفن نيلية من مدينة أسوان وتم حملها ونقلها لبناء الأهرام لتكون مقابر للملوك ايمانا منهم بالبعث والخلود بعد الموت، بينما أضافت ابو الدهب أن الأهرام بنيت بحجمها الضخم لحمايتها من اللصوص، كما أنها تعود للملوك كما يتواجد في تلك المنطقة أهرام الملكات وأخرى لرجال الدولة.

كما أشارت «شوكت» أن منطقة الأهرام تضم أكثر من 12هرم يعود بعضها لأهرام الملكات وكبار رجال الدولة، وبنيت من أجل اعتقادهم في البعث والخلود ولذا كان يحافظ الملوك بثراواتهم واغذيتهم داخل الهرم للحفاظ عليه من اللصوص.