شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات تعليم القليوبية: نوفر سبل الوقاية للطلاب والمعلمين لمجابهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتورالسيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية عددا من مدارس إدارة العبور التعليمية يرافقه حسين مصطفي مدير المتابعة بالمديرية وياسر سعيد مدير الإدارة وأشرف مصطفى وكيل الإدارة

وتابع وكيل الوزارة الحالة الدراسية وسير العمل بمدرستي عثمان بن عفان الرسمية للغات ومدرسة السيدة عائشة للتعليم الأساسي

وأكد «الفيومى»على دور المعلمين في العملية التعليمية موجها الشكر لهم على جهودهم المبذولة في الارتقاء بالعملية التعليمية وعملهم في ظل إجراءات وقائية واحترازية وتحملهم أمانة الحفاظ على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب

و تفقدت سماح ابراهيم وكيل المديرية عددا من مدارس إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية يرافقها سعيد ندا مدير الإدارة وعدد من القيادات التعليمية بالإدارة

وشددت وكيل المديرية على التطبيق الكامل والدائم للإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفير بيئة تعليمية أمنه وصحية للطلاب والمعلمين والعاملين وتطبيق إجراءات التعقيم والتطهير في المدارس وتطبيق التباعد بين الطلاب حفاظا على سلامتهم وسلامة العاملين