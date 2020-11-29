شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 وإصابة 11 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بـ"صحراوى أسوان".. الأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى أسوان القاهرة، اليوم الأحد، بمدخل قرية الغنيمية بإدفو شمال محافظة أسوان.

تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان، إخطاراً من شرطة النجدة بتلقيها بلاغاً من احد السائقين بالطريق الصحراوي بانقلاب سيارة ميكروباص تحمل ركاب بمدخل قرية الغنيمية بإدفو، وأمر عبد الفتاح بسرعة انتقال رجال الأمن من الحماية المدنية ورجال المرور والمباحث وسرعة التعامل مع الحادث، والذي تبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

كما انتقلت 12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ويتم حالياً التعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى إدفو والمتوفين لمشرحة إدفو العمومية تحت تصرف النيابة وجاري تحرير محضر شرطي بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

وتبين أن المصابين هم: "محمد مرسى شحات محمود 23 سنة، ومحمد هانى جابر أحمد 20 سنة، وعلى أحمد رزق عبدالله 26 سنة، وإمام إسماعيل محمد يسن، 19 سنة، وأميره عبدالعظيم 23 سنة، ومحمد حسين مهلل محمد، بالمعاش، ومحمد محمود على محمود 20 سنة، ومحمد خالد ياسين، طالب 20 سنة، وصباح أحمد عبدالراضى، 37 سنة، ومحمد أحمد مغربى إسماعيل، 22 سنة، طالب، وحسين أدهم محمد.