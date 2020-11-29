شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: مقتل 26 شخصا وإصابة 16 فى هجوم انتحارى على قاعدة للجيش الأفغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم انتحاري بسيارة مفخخة قاعدة للجيش في أفغانستان الأحد ما أدى إلى مقتل 26 عنصرا أمنيا، وإصابة 16 آخرون، حيث وقع الهجوم على أطراف عاصمة ولاية غزنة ، والتي كانت مسرحا لمعارك متكررة بين طالبان والقوات الحكومية. وفقا لقناة العربية.

كانت تقارير إعلامية في أفغانستان ، أفادت اليوم الأحد ، بإصابة أربعة أشخاص بينهم رئيس مجلس إقليم زابول عطا جان حقبيان، وذلك في هجوم انتحاري وقع بمدينة قلعة عاصمة الإقليم.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أنه لم تعلن أي جهة أو جماعة بما في ذلك حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.

من جانبهم، قال أقارب حقبيان إن الهجوم استهدفه بعد دقائق من مغادرته لمنزله حيث كان متوجها إلى مقر عمله.