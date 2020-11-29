شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تطلق موقعا إلكترونيا لتقديم خدمات إدارة السجلات العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار حرص القوات المسلحة للتيسير علي المواطنين والاستفادة من التطور التكنولوجى لتطوير منظومة العمل بالقوات المسلحة، بهدف تقديم أرقى مستوى خدمى، قامت إدارة السجلات العسكرية بإنشاء الموقع الإلكتروني وعنوانه كالتالى :( http://segelat.mod.gov.eg) يهدف الموقع لاستخراج جميع الشهادات والخدمات إلكترونياً واستلامها من أقرب مكتب سجلات عسكرية لطالب الخدمة . كما يمكن التواصل مع إدارة السجلات العسكرية للرد على الاستفسارات أو الشكاوى على مدار 24 ساعة من خلال الأرقام التالية واتس آب (01551090961) وللشكاوى (22722037 02)

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