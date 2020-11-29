شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 أشخاص بينهم مسئول أفغاني بارز في هجوم انتحاري بإقليم "زابول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقارير إعلامية في أفغانستان ، اليوم الأحد ، بإصابة أربعة أشخاص بينهم رئيس مجلس إقليم زابول عطا جان حقبيان، وذلك في هجوم انتحاري وقع بمدينة قلعة عاصمة الإقليم.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أنه لم تعلن أي جهة أو جماعة بما في ذلك حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.

من جانبهم، قال أقارب حقبيان إن الهجوم استهدفه بعد دقائق من مغادرته لمنزله حيث كان متوجها إلى مقر عمله.