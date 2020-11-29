شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية القابضة للكهرباء تعلن اليوم الهيكل الإدارى لشركات التوزيع والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر ستعقد ظهر اليوم بديوان عام الوزارة برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة ، لمناقشة ميزانية الشركة القابضة للكهرباء والانجازات التي تحققت خلال العام الماضى والخطط والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال العام المقبل.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان اليوم عن الهيكل الاداري لشركات توزيع و انتاج الكهرباء، موضحا أنه من المتوقع أن يتم الضخ بقيادات شابة بشركات توزيع الكهرباء ليتمكنوا من مواكبة التحول الرقمى الذى تقوم به الوزارة حاليا.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة بصدد التوسع فى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى تقديم كافة الخدمات للمواطنين ، مشيرا إلى أنه جارى الانتهاء من تشغيل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية بشكل كامل قبل نهاية العام والتى تقدم 17 خدمة يستطيع المواطن من خلالها التقديم على كافة الطلبات و الحصول على كل الخدمات ودفع الرسوم أيضا.

وقال المصدر ، أن هناك حالة من الغضب سادت بين شباب القطاع الذين لم يتم الاستعانة بهم طوال الفترة الماضية رغم كفاءتهم و تميزهم ، لافتا إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء استجاب لطلبات الكوادر الشبابية بضرورة تمثيلهم بالمناصب القيادية بالوزارة.