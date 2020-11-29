شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار أمنى مكثف لتأمين اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزز رجال الأمن من تواجدهم بمحيط اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد الكرة، حيث انتشر رجال "الافريقية للأمن والحراسة" بكثافة داخل أحد الفنادق الذي يشهد الاجتماع.

ويعمل رجال الأمن على خلق مناخ آمن لأعضاء الجمعية العمومية، من خلال الانتشار المكثف وعدم السماح لأحد بالدخول سوى المدعوين.

واكتمل النصاب القانونى لاجتماع الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد الكرة ، والتى تعقد بأحد الفنادق ، من أجل مناقشة لائحة النظام الأساسي الجديدة، وكذلك مناقشة التعديلات على اللائحة ، بحضور أعضاء العمومية، وتعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا للجمعية العمومية للجبلاية لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسى للجبلاية، بحضور 96 ناديا لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسى للجبلاية، وقررت اللجنة الخماسية عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية اليوم، بشكل رسمى وفقًا لطلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعقد الجمعية العمومية قبل نهاية مدة عمل اللجنة المحدد لها يوم 30 من الشهر الحالى.

ويكتمل النصاب بحضور 50% +1 ، أى 48 عضوا من أصل 96 ناديا .

وأخطر اتحاد الكرة الأندية أعضاء الجمعية العمومية بحضور الاجتماع ومناقشة التعديلات الجديدة على اللائحة بأحد فنادق مدينة نصر، فى تمام الحادية عشر صباح اليوم، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يقام الاجتماع فى اليوم التالى 30 نوفمبر، وكان الخليج 365 أكد فى وقت سابق أن اتحاد الكرة حدد يوم 29 نوفمبر الجارى بموعدا لعقد الجمعية العمومية غير العادية.























