شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يُهنئ الفائزين ببطولة الشرقية للتايكوندو ناشئين تحت 12 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، فوز لاعبي نادي العاملين بجامعة الزقازيق بالمركز الأول بنين، ونادي بلبيس الرياضي بالمركز الأول فتيات في بطولة الشرقية للتايكوندو ناشئين، مشيرا إلى أن المركزين الثاني والثالث بنين فاز بهما كل من مركز شباب العصلوجي، ونادي الحسينية الرياضي، والمركزين الثاني والثالث فتيات فاز بهما نادي العاشر من رمضان، ونادي الصفوة الرياضي , مشيرا إلى أنه تم تسليم الميداليات والكؤوس للفائزين في حضور محمد أبوسمرة، رئيس منطقة الشرقية للتايكوندو ومسئولى منطقة الشرقية للتايكوندو.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال البطولة، من خلال القيام بتعقيم الملاعب وأماكن الانتظار مع الحفاظ على مسافات التباعد بين اللاعبين، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول ومنع التكدس والزحام حفاظا على صحة وسلامة الجميع .

و من جانبه هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الفائزين بالمراكز المتقدمة في بطولة الشرقية للتايكوندو ناشئين تحت 12 سنة، والتي أقيمت يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر الجاري بنادي الصفوة الرياضي بالعاشر من رمضان، بمشاركة 20 نادي رياضي على مستوي المحافظة، متمنيا لهم التوفيق والمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية ،والحصول على الميداليات الذهبية ورفع اسم مصر عاليا .

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالشباب، بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنميته باستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة ،وتأهيلهم في مختلف المناحى والمجالات من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة واشتراكهم في كافة البطولات الرياضية بمختلف فئاتهم العمرية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تهتم بالرياضة وتضع الرياضيين ضمن رؤية 2030.