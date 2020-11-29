شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة 47 منشأة مخالفة على الطريق الزراعي بطوخ وقليوب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، الأحد، حملة مكبرة لتطهير وإزالة الإشغالات والمخالفات والمعارض والمنشآت المخالفة، على الطريق الزراعي بطوخ وقليوب.

أكد المحافظ، خلال الحملة، أنه لن يسمح لأي مواطن يتعدى على حرم الطريق الزراعي بإقامة أي منشآت، ولن يتم التهاون مع أي مخالفة، وسيتم استمرار الحملة بشكل دوري لازالة المخالفات.

وأسفرت الحملة عن إزالة 47 حالة بمدينة طوخ وقليوب، تتمثل في معارض قطع غيار السيارات والخردة وبروز أمام منازل أو أكشاك أو كافيتريات مخالفة أو تندات أو معارض سيارات وأراضي تشوين ومخازن وهناجر حديدية تمت إزالتها بمعدات الوحدات المحلية بطوخ وقليوب، وتم تحرير المحاضر لأصحابها، وتحويلهم إلى النيابة، وإلزامهم برفع المخلفات وإعادة زراعة الأرض مرة أخرى.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن بالتنسيق مع شرطة المرافق باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة أخرى والمتعدى أصحابها على حرم الطريق، ورفع السيارات المتهالكة وكل أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة بعدم تجاوز المساحات المخصصة لها، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.

ووجه المحافظ أيضًا بالتنسيق بين جميع رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية وتكثيف الحملات اليومية لرفع كل الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية وإغلاق المقاهي المخالفة للقرارات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وحرصا على صحة وسلامة المواطنين.

ورافق المحافظ في الحملة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والمهندس علي أبوعقيل، السكرتير العام المساعد، وأحمد وزيري، رئيس مدينة طوخ، ومجدي نجاح، رئيس مدينة قليوب.

محافظ ومدير أمن القليوبية يقودان حملة لإزالة ٤٧ معرض ومنشأة مخالفة على الطريق الزراعي بطوخ وقليوب

محافظ ومدير أمن القليوبية يقودان حملة لإزالة ٤٧ معرض ومنشأة مخالفة على الطريق الزراعي بطوخ وقليوب

محافظ ومدير أمن القليوبية يقودان حملة لإزالة ٤٧ معرض ومنشأة مخالفة على الطريق الزراعي بطوخ وقليوب

محافظ ومدير أمن القليوبية يقودان حملة لإزالة ٤٧ معرض ومنشأة مخالفة على الطريق الزراعي بطوخ وقليوب

محافظ ومدير أمن القليوبية يقودان حملة لإزالة ٤٧ معرض ومنشأة مخالفة على الطريق الزراعي بطوخ وقليوب

محافظ ومدير أمن القليوبية يقودان حملة لإزالة ٤٧ معرض ومنشأة مخالفة على الطريق الزراعي بطوخ وقليوب

محافظ ومدير أمن القليوبية يقودان حملة لإزالة ٤٧ معرض ومنشأة مخالفة على الطريق الزراعي بطوخ وقليوب

محافظ ومدير أمن القليوبية يقودان حملة لإزالة ٤٧ معرض ومنشأة مخالفة على الطريق الزراعي بطوخ وقليوب