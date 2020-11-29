شكرا لقرائتكم خبر عن «المستشفيات التعليمية» تجري أول جراحة للقلب بالمنظار في محافظة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الفريق الطبى الطائر لجراحات القلب بالمنظار التابع للهيئة العامة المستشفيات والمعاهد التعليمية، بإجراء تغيير للصمام الميترالي لمريضتين بمستشفى دمنهور التعليمي وخرجت المريضتين من المستشفى بحاله صحية جيدة بعد أربعة أيام فقط من إجراء الجراحة.

وقال الدكتور تامر البنا رئيس الفريق الطائر لجراحات القلب بالمناظير بالهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، أن إجراء جراحات القلب بالمنظار هي من أحدث طرق الجراحات القلبية والتي تعد من التقنيات التي تحتاج إلى مهارات عالية وتجهيزات حديثة، وتمتاز هذه الجراحات عن الجراحات التقليدية بأن مدة اقامة المريض بالمستشفى في كثير من الأحيان تعتبر أقل من نصف مدة الإقامة في الجراحات العادية.

وأضاف «البنا»، إنه يمكن للمريض العودة إلى عمله بعد اسبوعين من إجراء العملية عكس الجراحات العادية التي يعود المريض فيها إلى عمله بعد شهرين من العملية، مشيرا إلى أن المريضتين كانت إحداهن عمرها 56 عاما وحالتها الصحية العامة حرجه وقامت بإجراء العديد من العمليات الجراحية مما أدى إلى صعوبة علاجها بالطريقه الجراحية التقليدية، أما المريضة الأخرى عمرها 37 عاما ولديها من الظروف التي تجبرها على إستخدام طرق العلاج الحديثة التي تتيح لها ممارسة الحياة الطبيعيه خلال أقصر مده ممكنه.

وأشار «البنا»، إلى إنه تم تغيير الصمام الميترالي للحالتين ومتابعتهما لمده أربع أيام بالمستشفى ومن ثم خروجهم بحالة جيدة .

وقال الدكتور أسامه البلكي مدير عام مستشفى دمنهور التعليمي، أن إجراء عمليات القلب المفتوح بالمنظار هو السابقه الأولى من نوعها في محافظه البحيرة والمحافظات المجاوره، وهذا ليس بجديد على مستشفى دمنهور التعليمي التي كانت دائما سباقه في تقديم الخدمات الطبيه باحدث الطرق وعلى أيدى أمهر الأطباء المتميزين وبتجهيزات عالية التقنيه.

من جانبه قال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، أن الفريق الطائر للهيئة يتولي مسئولية نشر وتدريب الأطباء على مستوى وحدات الهيئة في مجال جراحات القلب بالمناظير، مشيرا إلى أن مستشفى دمنهور التعليمي لن تكون المحطة الوحيده للفريق وسيتم إجراء مثل هذه الجراحات في مستشفيات شبين الكوم التعليمي والأحرار التعليمي وقريبا في مستشفى بنها التعليمي بعد إفتتاح مبنى الطوارئ الجديد وقسم جراحات القلب بها.

وأكد «السودة»،إن التوجه والتوسع في عمل الفريق الطائر للجراحات يأتي وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ووزيرة الصحة والسكان لرفع المعاناه عن المرضي والعمل على الإسراع في القضاء على قوائم الإنتظار وتوفير خدمه طبية متاحة للجميع وبمستوى عالي الجودة لخدمة أهلنا من المرضى وتخفيف معاناتهم.