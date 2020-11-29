شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تسير 53 رحلة خارجية وداخلية وشحن اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تسير مصرللطيران اليوم الأحد، 29 نوفمبر، 42 رحلة جوية إلى كل من الرياض، تورنتو، بيروت، بغداد، نادجمينا، لاجوس، ابوجا، لندن، الدمام، باريس، اسطنبول، أمستردام، دبي، روما، فرانكفورت، عمان، ميلانو، جدة، الخرطوم، المدينة المنورة، بيروت، الشارقة، القصيم، عنتيبي، اديس ابابا، أبوظبي .
كما تسير 7 رحلات داخلية إلى كل من طابا، شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4500 راكب.
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الوضع في مصر
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اصابات
115,183
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تعافي
102,490
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وفيات
6,621
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