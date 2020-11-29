شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح «روضة الراشدين» في الإسكندرية للحصول على «الاعتماد والجودة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأحد، جولة ميدانية لتفقد معهد الراشدين الابتدائي؛ لمتابعة آخر استعدادات الروضة لاستقبال الزيارة المرتقبة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وشملت اللجنة التي أجرت المعاينة، كل من الدكتورة فاطمة الأحمر مدير عام رياض الأطفال، ومحمد المصري مدير إدارة الجودة، وآمال الدهراوي مدير رياض الأطفال، وفاتن عطية موجه عام رياض الأطفال، ومحمد عبدالسلام مدير إدارة المنتزه، وأسامة يونس وكيل التعليم الابتدائي بالإدارة، والدكتور رضا نوايا، ونشوى الصاوي عضوي الدعم الفني بإدارة الجودة، وسعد البرعي شيخ المعهد.

وقال «هاشم»، أنه تفقد قاعات رياض الأطفال، والفصول الدراسية، وتابع آخر استعدادات المعهد للزيارة المرتقبة من الهيئة القومية، وأكد على التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، كما تفقد الأركان الخاصة بالروضة، وجميع ملحقات المعهد، ومعمل الحاسب الالي، ومعمل العلوم، وأكد على تضافر جميع الجهود من العاملين بالمعهد؛ للحصول على الاعتماد.

وأضاف أنه بمعاينة روشة معهد الراشدين، يصبح عدد الروضات المعتمدة خلال العام الدراسي 2019 / 2020، 4 روضات، هي جمال زين الدين النموذجي، ومحرم النموذجي، وأبوقير، وروشة معهد الراشدين.

وهنأ رئيس الإدارة المركزية، إدارة الجودة، وأعضاء الدعم الفني، وإدارة التعليم النموذجي، وإدارة رياض الأطفال، وجميع العاملين بالروضات المعتمدة؛ لما بذلوه من جهد حتى تحصل الروضات على الاعتماد.