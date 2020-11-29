شكرا لقرائتكم خبر عن 45 مصرياً سمحت لهم الحكومة بالتجنس بجنسيات أجنبية.. من هم؟ (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم، قرار وزارة الداخلية، بالسماح لـ45 مصرياً بالتجنس بجنسيات اجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. كما جاء قرر الداخلي برد الجنسية المصرية لكلاً من 12 مصرياً. وللإطلاع على نص القرار: الجريدة الرسمية 29-11-2020 الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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