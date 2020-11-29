شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع 7 محلات مخالفة بحي جنوب أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أغلق حي جنوب مدينة أسوان، 7 محلات مخالفة في نطاق الحي، حيث قام حي جنوب المدينة برئاسة أشرف عنتر رئيس الحي، بتنفيذ حملة غلق وتشميع لـ ٧ محلات مخالفة بطريق كسر الحجر، وذلك بمعاونة شرطة المرافق برئاسة العقيد عاطف عبدالله رئيس قسم شرطة المرافق واشرف جلال نائب رئيس الحي وفنيين الحي. الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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