شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تؤكد دعوة الكويت المخالفين وحاملى الإقامة المؤقتة لتعديل أوضاعهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن دولة الكويت دعت لمن يرغب من مخالفى قانون الإقامة بتاريخ 1/1/2020 وما قبله إلى مراجعة إدارة شئون الإقامة المختصة وسداد مقدار الغرامات المترتبة عليه وذلك خلال الفترة من أول إلى أخر ديسمبر 2020 تمهيدا لمنحه الإقامة وفقا للشروط والضوابط المقررة بهذا الشأن.

وأشار الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت- فى تقريره للوزير - إلى أنه يتوجب على من يرغب فى المغادرة سداد مقدار الغرامات المترتبة عليه تمهيدا لمنحه "إشعارا للمغادرة" يتعين عليه المغادرة خلاله حتى يتسنى السماح له بالعودة مرة أخرى، وحذرت المخالفين الذين لن يعدلوا أوضاعهم خلال المهلة المقررة من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وإبعاده عن البلاد، ولن يسمح له بالعودة مرة أخرى.

وبالنسبة لحاملى الإقامة المؤقتة المجددة تلقائيا مادة (14): شددت على وجوبية مغادرة البلاد قبل انتهاء مدة الإقامة الممنوحة إليهم قبل تاريخ الأثنين الموافق 30 نوفمبر الجارى أو القيام بتسوية أوضاعهم بالحصول على الإقامة وفق الشروط والضوابط المقررة بهذا الشأن وذلك قبل هذا التاريخ .

ولفت إلى أن حاملى الإقامة المؤقتة "المجددة تلقائيا" الذين لن يقوموا بتعديل وضعهم خلال المهلة المقررة سوف يقع تحت طائلة مخالفة قانون إقامة الأجانب، وسوف يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقه وإبعاده من البلاد، ولن يسمح له بالعودة مرة أخرى.