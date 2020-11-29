شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تبدأ المحاضرات الافتراضية الدولية بكليتى الآداب والتربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة حلوان، عن انطلاق سلسلة جديدة من المحاضرات الافتراضية بكليتى الآداب والتربية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، فى إطار جهود التدويل الافتراضى للأنشطة التدريسية بالجامعة، واستكمالا لفعاليات سلسلة المحاضرات الافتراضية الدولية التى نظمها مكتب العلاقات الدولية بكلية التجارة لتدريس الاقتصاد المصرى، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

وقالت الجامعة فى بيان اليوم، إن سلسلة المحاضرات تضمنت تدريس اللغة العربية بالتعاون بين جامعة طشقند للدراسات الشرقية بأوزبكستان وقسم اللغة العربية بكلية الآداب، وشارك فى التدريس الدكتور عصام محمود، والدكتور جميل عبد المجيد، والدكتور مجدى إبراهيم يوسف .

كما بدأ قسم التربية المقارنة والإدارة التربوية بكلية التربية فى تدريس اتجاهات عالمية فى ستيم بالتعاون مع البروفيسور مارتن ليندنر بجامعة مارتن لوثر فى ألمانيا، وشاركه فى التدريس الدكتورة لبنى شهاب.

وأعرب الدكتور اليور محمودوف نائب رئيس جامعة طشقند للتعاون الدولى عن اهتمام بلاده باللغة العربية وسعادته للتعاون مع جامعة حلوان فى هذا المجال وامتنانه لأساتذة اللغة العربية بجامعة حلوان عن دورهم فى هذه المبادرة والتأكيد على أهمية استمرار التعاون فى مجال تعليم اللغة العربية.

فيما أكد البروفيسور مارتن ليندنر عن سعادته بمبادرة التدريس الافتراضى بالتبادل مع أساتذة مصريين من جامعة حلوان وحرصه على استمرار التعاون الذى بدأ مع كلية التربية من خلال مشاركته فى مشروع ايراسموس الممول من الاتحاد الأوروبى، مشيدا بتميز طلاب جامعة حلوان وحرصهم على الدراسة الدولية من خلال إلقاء الضوء على باحثى الدكتوراه بكلية التربية الذين حصلوا على فرص لاستكمال دراساتهم بجامعة مارتن لوثر بألمانيا .

ووجهت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية الشكر والتقدير لإدارة كليتى الآداب والتربية بقيادة الدكتورة مها حسنى والدكتور إيهاب حمزة على تعاونهما المثمر فيما يخص نجاح التعاون مع جامعتى طشقند للدراسات الشرقية ومارتن لوثر بألمانيا .