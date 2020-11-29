شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 500 طالب بجامعة حلوان خلال الأسبوع الأول لمشروع التأهيل لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مركز التطوير الوظيفى CDC بجامعة حلوان مشروع تأهيل طلاب الفرق النهائية لسوق العمل CAREERY تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتورة حنان كمال مدير المركز، استطاع المشروع تنفيذ 18 دورة تدريبية بكليات التربية والحقوق والخدمة الاجتماعية والتجارة والعلوم والتمريض ومركز التطوير الوظيفى CDC وبعد مرور 10 أيام من انطلاق المشروع تم تدريب 500 طالب وطالبه.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، تستمر فعاليات المشروع لتبدأ بكليات التكنولوجيا والتعليم والآداب والاقتصاد المنزلى والمدينة وجارى التنسيق مع باقى الكليات وذلك بهدف إتاحة فرصة للطلاب لاستغلال فترة دراستهم وإمدادهم بالعديد من الخبرات والمعلومات التى تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، وتزويد الشباب بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم فى المستقبل، بالإضافة إلى إكتساب المعرفة والكفاءة والخبرات، لأن الدورات التدريبية التى تقدمها الجامعة للطلاب هى عبارة عن مهارات عملية ومعرفية.

وأوضحت الدكتورة حنان كمال مدير المركز أن المشروع مخصص لطلاب السنوات النهائية وتم إطلاقه عقب الحصول على موافقة مجلس الجامعة لتحقيق إفادة الطلاب وثقل الطالب معرفيًا ومهاريًا، وإعداده لسوق العمل فى ظل دور مركز التطوير الوظيفى CDC بتقديم دورات تدريبية للطلاب والخريجين ليكونوا على مستوى مناسب مع احتياجات سوق العمل، وتم بالفعل التحاق العديد من الطلاب والخريجين بكبرى الكيانات والشركات فى التخصصات المختلفة.

جدير بالذكر أن مشروع CAREERY لطلاب الفرق النهائية يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل منها دورة مهارة البحث عن وظيفة، ودورة إدارة الذات، وذلك بصورة مجانية، وتأتى الدورات التدريبية المقدمة للطلاب من جامعة حلوان وفقا للاحتياجات المطلوبة فى سوق العمل.

كما يقدم دورة مهارة البحث عن وظيفة ويتعلم خلالها الطالب كيفية كتابة السيرة الذاتية وكيفية الاستعداد للمقابلة الشخصية وكيفية البحث عن وظيفة بالطرق التقليدية والطرق الإلكترونية وكيف يعد الطالب نفسه لسوق العمل، كما يقدم المشروع للطلاب دورة مهارات إدارة الذات ويتعلم فيها الطالب كيف يكتشف نفسه ويحدد نقاط القوة والضعف فى شخصيته، وكيف يحدد أهدافه ويقوم بصياغتها بشكل جيد قابل للتنفيذ حتى يحقق أهدافه وكيف يخطط لمهام حياته، وكيف ينظم ويدير وقته، وكيفية التعامل مع المحيطين به فى بيئة العمل.