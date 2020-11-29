شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحد ركاب قطار 394 المنصورة/الزقازيق بعد رشقه بالحجارة من مجهولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة السكة الحديد إن مجهولين قاموا برشق قطار 394 المتوجه من المنصورة إلى الزقازيق اثناء مسيره بين محطتى البقلية والسنبلاوين، مما أدى إلى إصابة أحد الركاب بالرأس، حيث سالت الدماء على وجهه وبأرجاء العربة.

وعلى الفور وجّه المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بعمل الإسعافات اللازمة للراكب ونقله إلى مستشفى السنبلاوين.

ومن منطلق الحرص على سلامة المواطنين، أشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الظواهر والسلوكيات الخاطئة ينتج عنها أضرار تتعلق بسلامة الركاب وتلفيات بالقطارات وتؤثر على سلامة حركة مسير القطارات.

وأهاب المهندس أشرف رسلان بالمواطنين الحفاظ على أرواح العاملين والركاب والالتزام بتعليمات السكة الحديد، وعدم تعريض مسير القطارات لخطر الرشق بالحجارة أو أى فعل من شأنه الإضرار بحياة المواطنين.