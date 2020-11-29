شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء تطالب بتدوين كورونا فى شهادات وفاة أعضائها حرصا على مستحقات الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للأطباء، إن جائحة كورونا عكست وجود أزمة فى تصنيف الوفاة الناتجة عنه، وتدوين سبب الوفاة فى المستخرجات الرسمية للأحوال المدنية (شهادة الوفاة) وتحديدا شهادة وفاة الأطباء، مشيرة إلى أن الدارج منذ بداية الجائحة هو تدوين سبب وفاة الأطباء من شهداء كورونا هو التهاب رئوى حاد دون ذكر للسبب (فيروس كورونا).

وأضافت النقابة، فى بيان: وكثير من المشاكل اليومية تحدث بين موظف الصحة الذى يكتب الشهادة وبين أسرة الطبيب المتوفى، خاصة وهم يقدمون له كل الأوراق الثى تثبت أنها كورونا سواء مسحة أوتقرير المستشفى المتوفى بها الطبيب، لكن الموظف لايعلم سوى (السيستم) الكود المدون عنده مركزياً من الوزارة فهو لايستطيع إضافة أو تغيير في الاختيارات الموجودة في سبب الوفاة، ولطالما يوضح لأهالى الشهداء أنه المسؤولية تقع على اللجنة التى تضع الأكواد والتى لم تعترف حتى الآن بكوفيد 19.

أما أهمية كتابة سبب الوفاة ( كوفيد 19 ) فى شهادة الوفاة فقالت، الدكتورة إيمان سلامة مقررة اللجنة الإجتماعية بالنقابة، قائلة : الحكومة قامت منذ شهور بإضافة فيروس كورونا كأحد الأمراض المهنية وهو بادرة طيبة، وجدواه أنه يساعد اسرة المتوفي المصاب بفيروس كورونا فى الحصول على زيادة فى المعاش قدرها 80%، ورغم أن الزيادة 80% من المعاش ليست بالرقم الكبير لكنه حق لكل اسرة شهيد وهى أولى به.

وتابعت :الافكار جيدة لكن التطبيق سيئ ، نتيجة أن المؤسسات تعمل في جزر منعزلة ومن أصدر القرار لم يخطر الجهات المعنية بالتنفيذ ولم تضع آليات لتنفيذه حتى الآن، ومن جانبنا تواصلت النقابة مع مسؤولين في الطب الوقائي ووزارة الصحة لاستحداث كود كورونا في شهادة الوفاة وإمكانية اصدار شهادات معدلة للشهادات اللي صدرت من قبل .