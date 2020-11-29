شكرا لقرائتكم خبر عن وحدات المرور تستقبل المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية ،استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى والذى يعد خطوة هامة لتطبيق تلك المنظومة.

وأمهلت وزارة الداخلية قائدى المركبات مهلة تنتهى فى 31 ديسمبر 2020 لتركيب المصلق، وكذا إستبدال اللوحات القديمة (أرقام فقط ) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف ، وأرقام )، دون انتظار موعد الفحص أو الترخيص وعقب انتهاء المهلة سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة، وتيسيراً على المواطنين يستمر العمل بواحدت المرور على مستوى الجمهورية حتى الثامنة مساءً لإجراءات تثبيت الملصق الإلكترونى فقط وحتى إنتهاء المهلة، و تم توفير كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة للانتهاء من المنظومة فى المهلة المحددة .

وتسعى وزارة الداخلية نحو تطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة تهدف إلى تحقيق الإنضباط على الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية .