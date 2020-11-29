شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تناقش مع وفد بيلاروسيا دعم نقل التكنولوجيا لمنتجات البحوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وفد جمهورية بيلاروسيا على هامش مشاركته فى معرض القاهرة الدولى للاتصالات، حيث قام الوفد البيلاروسى بعرض آخر ما تم التوصل إليه من تكنولوجيا المعلومات فى المجالات العلمية، وهو الوفد الذي ضم عميد كلية الهندسة الكهربائية في الجامعة البيلاروسية، ورئيس قسم التعاون الدولي ورئيس مختبر البحث والتطوير بالمعهد المتحد لمشاكل المعلوماتية في الأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا، ورئيس مختبر البحث والتطوير بجامعة بيلاروسيا الحكومية للمعلوماتية والإلكترونيات اللاسلكية، وباحثين وخبراء في العلوم الطبية بمعهد البحث العلمي في الجامعة الوطنية البيلاروسية وخبراء في إدارة المعارض الخارجية بغرفة التجارة والصناعة البيلاروسية، كما ضم الوفد أيضاً السكرتير الثاني لسفارة بيلاروسيا في جمهورية مصر العربية.

وذكر بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، أن هذه الزيارة تأتى فى إطار سعي أكاديمية البحث العلمي للتعاون مع الهيئات والمؤسسات الدولية لتنشيط التفاعل بين المجتمع العلمى المصرى ونظيره الدولى، حيث يشمل التعاون المصرى البيلاروسي المشترك مشروعات بحثية مشتركة ضمن اتفاق التعاون العلمى والتكنولوجى بين أكاديمية البحث العلمي والأكاديمية الوطنية للعلوم فى بيلاروسيا فى مجالات الفلزات والزراعة والبيوتكنولوجى.

وبحسب البيان الصادر عن أكاديمية البحث العلمى، استقبل الوفد من الجانب المصرى الدكتورة جينا الفقي، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بأكاديمية البحث العلمى، بالنيابة عن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وقد شمل اللقاء بالوفد البيلاروسي مباحثات ثنائية حول اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستمرار التعاون العلمى والتكنولوجى، الذي يتضمن تنظيم وتنفيذ المشروعات البحثية المشتركة حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم نقل التكنولوجيا لمنتجات البحوث والتطوير والتكنولوجيات المبتكرة بين الطرفين من خلال المشاركة في مختلف البرامج والمشاريع الدولية، وكذلك من خلال التقديم المشترك في إطار الدعوات المختلفة لتلقي مقترحات تهدف إلى دعم وتسويق منتجات التكنولوجيا العالية في الأسواق الدولية، وخلال الاجتماع تم التأكيد علي اهتمام الطرفين بتطوير التعاون بينهما، حيث تم بحث إمكانية زيادة عدد المشروعات المشتركة.

فيما أكد الدكتور محمود صقر على عمق العلاقات المصرية البيلاروسية فى مجال البحث العلمى فى الوقت الحالى، حيث وقعت الأكاديميتان اتفاقا فى 2017 وتم تفعيله فى 2018، وأن هناك 5 مشروعات بحثية جارية حالياً بين الجانبين فى مجالات إنتاج السبائك عالية الجودة والصناعات التعدينة وتركيز الخامات وتـخزين الطاقة وتصنيع معدات الميكنة الزراعية وإنتاج نباتات مقاومة للجفاف لمجابهة التغيرات المناخية.

وانتهي اللقاء بالتأكيد علي نقاط التكامل بين الطرفين في المجالات العلمية المقترح التعاون فيها، والتطرق إلى الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى للتعاون مع جمهورية بيلاروسيا.