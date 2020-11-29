قرار من هيئة الدواء بشأن أدوية "الإيدز" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء المصرية، موافقة رئيس الهيئة على منح تيسيرات وحوافز تشجيعية إضافية للشركات التي تلبي احتياجات وزارة الصحة والسكان من المستحضرات الخاصة بعلاج مرضى فيروس نقص المناعة البشري " الإيدز".

وقال الدكتور علي الغمراوي، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، إنه تقرر منح الشركات التى تقوم بالتسجيل والتصنيع المحلي لأدوية فيروس نقص المناعة البشري " الإيدز" ميزة التسجيل السريع "fast track" بما يساهم في سرعة توافر تلك المستحضرات وتلبية احتياجات وزارة الصحة.

وأضاف في بيان اليوم، أن التسهيلات تشمل عدم احتساب عدد طلبات الاستعلام المتاح تقديمها شهرياً لأي من المستفيدين بهذا القرار ضمن أي أعداد لتقديم طلبات التسجيل، مع منح تلك المستحضرات ميزة سعرية نظراً لما تساهم به من تحويل المستحضرات المستوردة إلى مستحضرات محلية الصنع، وهو ما يؤثر بالإيجاب على توفير نفقات البرامج العلاجية للدولة.

وأشار إلى سعي الهيئة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الصحية الأخرى المعنية بملف الدواء إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة فيما يخص توفير احتياجات الدولة من المستحضرات الصيدلية والحيوية، وأنها تولي أهمية قصوى إلى توفير المستحضرات الخاصة بعلاج مرضى فيروس نقص المناعة البشري "الإيدز"، كذلك دعم وتشجيع شركات الأدوية المحلية فيما يخص إجراءات التسجيل والتصنيع للعديد من المستحضرات الهامة للمريض المصري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية قيام الهيئة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان استدامة توافر المستحضرات الدوائية والحيوية، والمستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات الحكومية، وسوق الدواء المصري.