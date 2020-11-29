القوات المسلحة تطلق موقعًا لاستخراج الشهادات وتقديم الخدمات إلكترونيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت القوات المسلحة، إطلاق إدارة السجلات العسكرية موقعا إلكترونيا وعنوانه" https://seglat.mod.gov.eg، لاستخراج جميع الشهادات والخدمات إلكترونياً، واستلامها من أقرب مكتب سجلات عسكرية لطالب الخدمة.

وأوضحت القوات المسحلة، أنه يمكن التواصل مع إدارة السجلات العسكرية للرد على الاستفسارات أو الشكاوى على مدار 24 ساعة من خلال الأرقام التالية :

- واتس آب ( 01551090961) للشكاوى ـ (22722037 02).

وأشارت القوات المسلحة، إلى أن ذلك يأتي فى إطار حرصها على التيسير على المواطنين، والاستفادة من التطور التكنولوجى لتطوير منظومة العمل بها بهدف تقديم أرقى مستوى خدمي.