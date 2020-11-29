محمد اسماعيل - القاهرة - ​

التسجيل والمستندات المطلوبة.. الإسكان توضح خطوات الحجز في مبادرة "سكن لكل المصريين" (فيديو)

كتب- محمد عبدالناصر:

في إطار الحملة التعريفية التي أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للمواطنين، بهد تعريفهم بالإجراءات والمعلومات الخاصة بمشروعات الصندوق، تم إطلاق فيديوهين جديدين عن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني ورفع المستندات الخاصة بحجز وحدات مبادرة الرئيس لتوفير 125 ألف وحدة سكنية، "سكن لكل المصريين"، وشرح بيانات الدخل للمتقدمين مهما اختلفت وظائفهم وأوضاعهم الاجتماعية.

الفيديو الأول يستعرض طريقة التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي، يكون ذلك عن طريق شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد، ثم سداد جدية الحجز والتي تصل لـ12.5 الف للوحدات الـ75 مترًا، و15.5 للوحدات الـ90 مترًا.

ثم يتم تجهيز الأوراق الموجودة في كراسة الشروط، وتحميلها على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://www.shmff.gov.eg/) ويمك مشاهدة شرح الفيديو التالي:

الفيديو الثاني يشرح بيانات الدخل للتقديم بمشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث حدد الصندوق الحد الأدنى للتقدين 1500 جنيه، بينما الحد الأدنى للأعزب 4500 جنيه والمتزوج 6000 جنيه.

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي أنه يمكن للمتقدمين التواصل مع الصندوق عن طريق الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)،

اقرأ أيضًا:

- بعد تعدد طرح المشروعات.. دليلك للحصول على شقة من وزارة الإسكان (أسعار وخطوات حجز)

- بعد إلغاء "برنت التأمينات".. ما الأوراق المطلوبة للحجز في الإسكان الاجتماعي؟

- "في 6 خطوات خلال 3 سنوات".. كيف تحصل على شقة من الإسكان في 12 مدينة؟ (صور)