شكرا لقرائتكم خبر عن 52% من القراء يؤيدون عودة الجماهير تدريجيا للمدرجات بعد نجاح نهائى إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيدون مطالب عودة الجماهير تدريجيا للمدرجات بعد النجاح الباهر لتنظيم مبارة نهائى أبطال إفريقيا، أيد غالبية القراء مطالب عودة الجماهير تدريجيا للمدرجات بعد النجاح الباهر لتنظيم مبارة نهائى أبطال إفريقيا. وأيد 52% من القراء مطالب عودة الجماهير تدريجيا للمدرجات بعد النجاح الباهر لتنظيم مبارة نهائى أبطال إفريقيا، بينما عارض 48% من القراء مطالب عودة الجماهير تدريجيا للمدرجات بعد النجاح الباهر لتنظيم مبارة نهائى أبطال إفريقيا.

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