طقس اليوم لطيف نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، شبورة مائية و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد غدا شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد .
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، و شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.
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