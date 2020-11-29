بطريرك الكاثوليك يترأس الجمعة المقبل احتفالية اليوبيل الذهبى لمعهد التربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الأنبا إبراهيم إسحق ، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية ، القداس الاحتفالى بمناسبة اليوبيل الذهبى لمعهد التربية الدينية بالسكاكينى، الذى تم تأسيسه منذ 50 عاما وذلك يوم الجمعة المقبل 4 ديسمبر بكنيسة القلب المقدس بالقاهرة.

ويهدف معهد التربية الدينية، بحسب موقع الكنيسة ، إلى تكوين شخص مسيحي ناضج ، أكثر فاعلية فى المجتمع المصرى ، وأن يصبح الطالب قادر على تطبيق المعرفة التي اكتسبها، من خلال نشاطه في الحياة، وقادرا على تطبيق القيم والالتزامات المسيحية، وإظهار معرفة بمهارات التواصل، ولديه القدرة على العمل الجماعي في الخدمة وفي الحياة.