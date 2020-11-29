شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المركز القومى للبحوث : ندرس 4 لقاحات محتملة لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز القومي للشئون البحثية، ما تردد عن إنتاج المركز 5 آلاف جرعة من لقاح فيروس كورونا ، مؤكدًا أن دور المركز يقتصرعلى الأبحاث، أما عملية الإنتاج تتولاها جهات أخرى، موضحا فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن المركز جهة بحثية انتهت من الجزء قبل الإكلينيكى للقاح ، وفى انتظار رد هيئة سلامة الدواء، وحال الموافقة سيتم تكليف المصنع المنوط به عملية تعبئة العبوات والإنتاج.
وقال الدكتور ممدوح معوض ، إن المركز يعكف حاليا على دراسة 4 لقاحات محتملة، تم تقديم لقاح واحد فقط لهيئة سلامة الدواء، ولـ 3 لقاحات الأخرى ما زالت في مرحلة الاختبارات المعملية ، مشددا على أن المركز القومى للبحوث ليس جهة انتاج لقاحات، ولكنه جهة بحثية تقوم بالدراسات العلمية كخطوة للإنتاج.
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