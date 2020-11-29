شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف عن 5 قواعد لتحضير الطعام تجنبا للمشاكل الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 قواعد مهمة لتحضير الطعام بطريقة صحيحة تجنبا لأى مشاكل صحية.

وشملت القواعد التى كشفت عنها وزارة الصحة والسكان، حفظ الطعام فى درجة حرارة مناسبة وفصل الطعام المطبوخ عن النيئ، بالاضافة إلى التأكد من نظافة الطعام والتأكد من طهيه بطريقة جيدة.

وحثت وزارة الصحة المواطنين على الاهتمام بالغذاء الصحى السليم والبعد عن الوجبات السريعة والاهتمام بالخضروات والفاكهة بشكل منتظم وتابعت: الوجبات السريعة خطر وتسبب مشاكل صحية كبيرة وتناول طعام الشوارع يسبب اضرار كبيرة للجهاز الهضمى.

وتابعت الوزارة: يوفر معهد التغذية القومى برامج غذائية صحية ومتوازنة مناسبة لكل الأعمار وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة والذين بعانون من مشاكل فى الجهاز الهضمى.