محافظ الغربية يستبق موعد تنفيذ قرار «التنمية» بغلق المحلات التجارية.. وتشميع مقهى (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة مسائية فى شوارع مدينة طنطا فى محافظة الغربةي تفقد خلالها شوارع النحاس والبحر والمحطة والجانبية وحسن رضوان والجلاء والفاتح وسعيد وحسن حسيب وطريق «المحلة - طنطا» والإستاد وكورنيش طنطا وطريق طنطا إسكندرية الزراعي.

رافق المحافظ خلال الجولة عادل داوود، رئيس حي أول طنطا، وأيضًا محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، ونوابهما، كما تم خلال الجولة غلق وتشميع مقهى لقيامه بتقديم الشيشة للمواطنين فى شارع حسن رضوان، وقامت إدارة المرور بسحب رخص السيارات المخالفة غير المتلزم سائقيها بالكمامات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي لمحافظة الغربية «تم التنبيه على أصحاب المحلات التجارية والمقاهي بالالتزام بالتراخيص المحددة لهم، واتباع جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام بمواعيد غلق المحلات في المواعيد المحددة لها».

.وأضاف البيان أن محافظ الغربية سبق وأصدر كتابًا دوريًا تنفيذًا لقرار اللواء محمد شعراوى، وزير التنمية المحلية، يحد يحدد فيه مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية والمقاهي والكافتريات والمولات التجارية.

وكان اللواء محمد شعراوى، وزير التنمية المحلية، حدد موعد سريان مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات والكافتيريات والمقاهى والورش اعتبارًا من يوم الثلاثاء أول ديسمبر 2020.

محافظ الغربية يستبق موعد تنفيذ قرار «وزير التنمية» بغلق المحلات التجارية.. وتشميع مقهى

محافظ الغربية يستبق موعد تنفيذ قرار «وزير التنمية» بغلق المحلات التجارية.. وتشميع مقهى

محافظ الغربية يستبق موعد تنفيذ قرار «وزير التنمية» بغلق المحلات التجارية.. وتشميع مقهى

محافظ الغربية يستبق موعد تنفيذ قرار «وزير التنمية» بغلق المحلات التجارية.. وتشميع مقهى

محافظ الغربية يستبق موعد تنفيذ قرار «وزير التنمية» بغلق المحلات التجارية.. وتشميع مقهى