شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة رمضان المدرسة المتحولة جنسيًا: «أريد مستحقاتي ودلوقتي أقدر أتجوز عادي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت فريدة رمضان، المدرسة المتحولة جنسيا من ذكر إلى أنثى بمحافظة البحيرة، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لمنحها مستحقاتها المادية عن الفترة التي عملت بها بالتدريس في محافظة دمياط.

وقالت فريدة، خلال استضافتهخا ببرنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، إنها أجرت عملية تصحيح جنسي لتتحول من رجل يدعى محمد رمضان إلى أنثى، موضحة: «طالبة حاجتين مستحقاتي من وزير التعليم وشقة إن شاء الله أوضة وصالة».

وتابعت فريدة: «أستقر الآن بمحافظة البحيرة، ومررت بظروف صحية اضطرتني لإجراء جراحة للتحويل الجنسي إلى أنثى بسبب مرضي.. وكنت أعمل في مدرسة وحتى الآن ومنذ خضوعي لعملية التحويل لم أعد إلى عملي».

وعن أصعب ما مرت به لإثبات هويتها بعد إجراء التصحيح الجنسي: «رئيس السجل المدني عندنا في البلد قعد يقولي إنت ليه لابس كدة يامحمد ويعاملني على أنني راجل.. ولولا إني كنت هادية ومتفهمة الموقف مكانشي الأمر عدى وقولت له لو عايز ترفض الملف أرفض».

وناشدت فريدة رمضان وزير التعليم بعودتها للعمل كمدرسة كما كانت قبل خضوعها للجراحة، وقالت: «أنامريضة وباخد علاج وهناك تقارير بحالتي الطبية ولم يكن أمامي سوى الاتجاه للعملية».

وأشارت إلى أنها أصبحت إنسانة عادية وترغب في الزواج، وقالت: «دلوقتي أقدر أتجوز عادي.. والدولة معترفة بي كأنثى».