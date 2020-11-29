شكرا لقرائتكم خبر عن «قضاة الإسكندرية» يشيد بجهود السيسي في التعامل مع أزمة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس نادي قضاة الاسكندرية، الدكتور أشرف الفقي نائب كبير الأطباء لشؤون طب وسلامة الدواء شركة «نوڤاڤاكس» لأبحاث وصناعة المصل واللقاح ولاية ميريلاند بالولايات المتحدة، في حضور نخبة من القضاة على رأسهم المستشار عبدالرحمن بهلول عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق والمستشار عزت ابو الخير رئيس محكمه الاستئناف.

وناقش الاجتماع سبل مواجهة ازمة جائحة «كورونا» التي يمر بها العالم كله، والوقوف على أحدث ما وصلت اليه الأبحاث الخاصة بفيروس «كورونا» ومدى التوصل إلى مصل لعلاجه ومدى تحقيق الاستفادة بذلك في حسن إدارة سير العدالة وفقاً للمعايير الطبية الوقائية المستحدثة.

واشاد الاجتماع بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة في التعامل مع أزمة «كورونا» بمنتهي الحرفية والمرور بالبلاد بأقل الأضرار والخسائر وانحياز الرئيس الكامل للمواطن المصري.

كما تم توجيه الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وكل اطباء مصر والجهاز الطبي المعاون الذين ضحوا بالغالي والنفيس وقدموا ارواحهم فداء للشعب المصري.

ووجه المستشار عبدالعزيز ابو عيانة رئيس النادي الشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل وعلى ما يبذله من جهود لحماية القضاة واعضاء النيابة العامة وموظفين المحاكم وجمهور المتقاضين المتعاملين مع المحاكم والنيابة العامة من الاصابة بذلك المرض اللعين واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيرس «كورونا» بينهم.

واشاد رئيس النادي بما قام به المستشار النائب العام في التعامل مع الازمة والتيسير على المواطنين لحمايتهم حيث اصبحت نيابة الاسكندرية لشؤون الاسرة اول نيابة في مصر تعمل بنظام الشباك الواحد.