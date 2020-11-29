شكرا لقرائتكم خبر عن 9 حالات إيجابية بـ«كورونا» بين 17 مشتبه في إصابتهم بالفيروس في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، أن النتائج المعملية لـ17 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أظهرت إصابة 9 حالات بالفيروس. وأوضح المصدر أن الحالات موزعة على مستشفيات صدر كفر الشيخ، والحامول المركزي، وحميات كفرالشيخ، وحميات دسوق. الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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