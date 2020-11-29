شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة حل مشاكل أهالي قرى مطوبس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بسرعة حل المشاكل التي يعاني منها أهالي عدد من القرى بمركز مطوبس، وإصلاح الكباري المتهالكة.
وتفقد جمال فهمي محمد عيد ،رئيس مركز ومدينة مطوبس، المدخل الرئيسي لعزبه سراج الدين التابعة للوحدة القروية ببنى بكار، وتابع حل مشكلة الصرف الصرف بقرية بني بكار، ورفع نواتج الامطار، وتسليك خفض المنسوب وتركيب السلك الخامس للأعمده،وإصلاح الكباري بعزبة الهكس، كما تابع رئيس مركز ومدينة مطوبس،تركيب الأعمدة الجديدة بعزبة البرانيه واستمع لشكاوي المواطنين ووعد بحلها لتخفيف العبء على المواطنين، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
وعلى جانب أخر تابع اللواء «أحمد السنوسى» رئيس مركز ومدينة بلطيم ،أعمال شق مخرات مائية كنظام بديل لتصريف المياه ذات الكثافات العالية في تجمعات مياه الأمطار، مستعينا بحفار لشق مجرى مائى مصغر أمن لسحب كميات المياه المتراكمة بالأماكن المتضررة والمنخفضة حيث أقرب مصرف زراعي، كما تابع استمرار رفع حالة الطوارئ لمواجهة تراكمات مياه الأمطار برفعها وإزالتها ومتابعة انتظام التيار الكهربائي وتشغيل محطات الرفع لمياه الشرب والصرف الصحى بجميع المناطق التي تعرضت لتساقط الأمطار،وتطهير خطوط شبكات الصرف الصحى بالمناطق المتضررة، حيث يأتى ذلك طبقا لخطة التطهير الدورية التي تجريها الشركة بنطاق المدينة، مؤكداً على المتابعة المستمرة على تلك الشبكات من خلال مهندسو الشركة حتى لا يتسبب انسداد خطوط شبكات الصرف.
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