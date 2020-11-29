شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بعضوية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
فاز السفير محمود عفيفي، نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، السبت، بعضوية الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال الانتخابات التي جرت على هامش اجتماعات الدورة ال٤٧ للمجلس الوزاري للمنظمة والمنعقدة حاليا في نيامي عاصمة النيجر.
وأشار السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن فوز المرشح المصري، وحصوله في ذات الوقت على أعلى الأصوات بين المرشحين لعضوية الهيئة، يأتي ليؤكد من جديد على حجم التقدير الكبير الذي يحظى به الدور الريادي لمصر وثقلها في إطار عمل المنظمات الدولية والإقليمية بشكل عام، وبما يرتبط بعمل الآليات المعنية بموضوعات حقوق الإنسان على وجه الخصوص، خاصةً في ظل المساهمات الملموسة التي يقدمها الخبراء المصريون في عمل هذه الآليات.
ونوه حافظ إلى الأهمية المتصاعدة التي اكتسبها عمل الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي على مدار السنوات الأخيرة في تناول قضايا حقوق الإنسان المرتبطة بأولويات العالم الإسلامي والتحديات التي يواجهها في هذا الصدد، وبما من شأنه أن يدعم الجهود المبذولة من أجل تطوير أطر عمل المنظمة في هذا المجال.
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