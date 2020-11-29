شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: منح الطالب أكثر من فرصة لدخول امتحانات الثانوية بالدرجة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن دفعة الثانوية العامة هذا العام، 2020،2021، هى أول دفعة استلمت جهاز التابلت منذ عامين، وخاضوا الامتحانات بطريقة التقييم الجديدة التي تعتمد على الفهم أكثر من الحفظ.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك، أن الطالب سيكون له أكثر من فرصة لدخول الامتحان بالدرجة الكاملة، وبذلك ستكون الثانوية العامة هذا العام سنة دراسية عادية دون ضغط عصبى على الطالب أو ولى الأمر.
وأشارت وزارة التربية والتعليم، أن التصحيح سيكون إلكترونيا لطلاب المرحلة الثانوية ويحصل الطالب على تقرير مفصل يوضح نقاط ضعفه وقوته فى جميع المواد.
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