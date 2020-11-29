زاهى حواس: قفشة يستحق تمثالا فى النادى الأهلى.. فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، عن سعادته بتتويج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1. وقال حواس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد: «محضرتش مباراة في الاستاد منذ أيام الدراسة في الجامعة»، مردفا: «الأهلي لعب أول 10 دقائق بشكل هائل، لكن الزمالك قدم مباراة قوية».

فى سياق متصل، احتفل النادى الأهلى، بتتويج فريق الكرة الأول بلقب كأس أفريقيا التاسع بزفة بلدى داخل أرجاء القلعة الحمراء بالجزيرة، حيث حضرت الزفة مع اللاعبين وقامت بجولة فى النادى وسط فرحة وسعادة الأعضاء، وذلك قبل اقامة احتفالية مجلس الإدارة بالفريق بفوزه على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، فى نهائى أفريقيا.

وأشعل ما يقرب من 200 عضو بالنادي الأهلي الشماريخ بجوار ملعب التتش، احتفالاً بتتويج الفريق، ورغم أن موسيماني المدير الفني للفريق كان قد قرر منح الفريق راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز ببطولة أفريقيا إلا أن المدير الفني تراجع وقرر خوض مران انتهى منذ قليل استعداد لمباراة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء القادم في نصف نهائي كأس مصر.

وخاض الأهلي في مشواره نحو التتويج باللقب 15 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 11 منها، وتعادل في 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة.

ونجح الأهلي في تحقيق 3 انتصارات خارج ملعبه، وتمكن من الخروج بشباك نظيفة في 8 مباريات، واستقبلت شباكه 7 أهداف فقط، فيما تمكن خط هجومه من هز شباك المنافسين في 36 مناسبة.