شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع محطة تداول وتخزين الصب السائل بميناء الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات بميناءى الدخيلة والإسكندرية، حيث تفقد وزير النقل في بداية جولته بميناء الدخيلة محطة تداول وتخزين الصب السائل الجديدة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتشجيع دخول القطاع الخاص للاستثمار فى أنشطة قطاع النقل البحري.

وقالت وزارة النقل، فى بيان مساء اليوم، إن مساحتها تبلغ 6000 متر، وعدد خزاناتها 23 خزانا بسعة تخزينية 28500000 لتر، وشاهد الوزير خلال جولته مراحل العمل بالمحطة والتي تبدأ باستقبال السفينة والتأكد من جودة المنتج والكمية، ثم مراجعة كافة وسائل الأمان للخطوط والخزانات، ثم ضخ المنتج من السفينة إلى الخزانات في المحطة.

كما تابع الوزير مرحلة إنهاء الإجراءات الجمركية ثم شحن المنتجات إلى المصانع على شاحنات بعد تأكيد عملية الأمان، وتتكون المحطة من بوابات الدخول والخروج، ومنطقة الخزانات، والخطوط من الموقع إلى الرصيف.