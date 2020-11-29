توخي الحذر.. رسالة عاجلة من غرفة السياحة للشركات بشأن بوابة العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجهّت غرفة شركات السياحة، رسالة عاجلة إلى الشركات السياحية العاملة في الحج والعمرة، بشأن تبويب المصلحة على البوابة المصرية للعمرة.

وبحسب بيان اليوم السبت، يأتي ذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين الغرفة ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب العامة، بشأن تبويب المصلحة على البوابة المصرية للعمرة، لاستخراج البيانات الخاصة بحجم أعمال الشركات السياحية من برامج العمرة والحج.

وطالبت الغرفة، الشركات بالدخول لموقع وزارة السياحة في التبويب الخاص بإدارة التراخيص وتحديث البيانات، ثم إدراج بيانات رقم السجل الضريبي كاملًا، بحد أقصى الخميس المقبل.

وأكدت غرفة شركات السياحة، أنّ وضع بيانات البطاقة الضريبية، أحد شروط تسحيل الشركات على البوابة المصرية للعمرة.

وأهابت الغرفة بالشركات، بإدخال البيانات مرة واحدة فقط وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، ومراعاة الدقة عند إدراج البيانات، موضحة أنّ الشركة ستتحمل المسؤولية كاملة حال إدراج بيانات غير صحيحة.

وأشارت الغرفة، إلى أنها تدرس ضوابط العمرة والوضع الحالي مع الشركات في ظل الإجراءات الاحترازية المتخدة من جانب المملكة العربية السعودية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للوصول لأفضل صيغة تحفظ حقوق المواطنين الراغبين في أداء العمرة والشركات السياحية علي حدٍ سواء.

وأوضحت الغرفة، أنها تضع نصب أعينها مجموعة من المعطيات والعوامل الخارجية، وتدرس هذا الأمر، ويأتي على رأسها الإجراءات النهائية التي ستعلنها المملكة العربية السعودية، وبالطبع الجهات المسؤولة والمختصة في مصر، وفقًا لتطورت أوضاع انتشار المرض والسيطرة عليه للعمل بمقتضاها، أثناء تنفيذ رحلات العمرة، وأن الدراسات الجارية حاليا هي إحدى المراحل التي يجب اتباعها لإنجاز أعمالها بالاحترافية اللازمة، وستعقبها مراحل أخرى في المناقشة والدراسة مع الجهات المختصة بوزارة السياحة والآثار.