​​عضو بـ"الشيوخ": زيارة السيسي لجنوب السودان تعزز علاقات مصر في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدولة جنوب السودان زيارة تاريخية لأنها الأولى منذ استقلال جنوب السودان.

وأضاف الجندي، في بيان اليوم، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان وتقديم كل سبل الدعم له وتوفير المساعدات الإنسانية، وهو ما أشاد الرئيس الجنوب سوداني سلفا كير خلال جلسة المباحثات الثنائية مع الرئيس السيسي في مستهل الزيارة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الزيارة تفتح آفاق التعاون بين الدولتين خاصة الاقتصادية منها حيث تعمل العديد من الشركات المصرية في جوبا في الوقت الراهن، فضلًا عن تعزيز التنسيق في المواقف بين الدولتين تجاه القضايا الإقليمية المشتركة في القارة الأفريقية.

وشدد الجندي، على أهمية الدور الفاعل لمصر في تحقيق اتفاق السلام في جوبا والحرص على استقرار الأوضاع في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن سياسة مصر الخارجية شهدت تقدمًا كبيرًا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، واستعادت مصر علاقاتها المتميزة وثقلها الإقليمي بالقارة الأفريقية.