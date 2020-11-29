وزير النقل يتفقد محطة تخزين الصف السائل بميناء الدخيلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أجرى الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات بميناءي الدخيلة والإسكندرية.

وتفقد وزير النقل في بداية جولته بميناء الدخيلة، محطة تداول وتخزين الصب السائل الجديدة التي تديرها شركة المهندس وهي إحدى شركات القطاع الخاص حيث تأتي زيارة المحطة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتشجيع دخول القطاع الخاص للاستثمار في أنشطة قطاع النقل البحري، وحيث تبلغ مساحتها 6000 متر، وعدد خزاناتها 23 خزانًا بسعة تخزينية 28500000 لتر.

وشاهد الوزير، مراحل العمل بالمحطة والتي تبدأ باستقبال السفينة، وتأكيد جودة المنتج والكمية، ثم مراجعة كافة وسائل الأمان للخطوط والخزانات، ثم ضخ المنتج من السفينة إلى الخزانات في المحطة، ومايلي ذلك من إنهاء الإجراءات الجمركية ثم شحن المنتجات إلى المصانع على شاحنات بعد تأكيد عملية الأمان.

وتتكون المحطة من بوابات الدخول والخروج، ومنطقة الخزانات، والخطوط من الموقع إلى الرصيف.