شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى عين شمس يكشف سبب تأخر الحالات المصابة بكورونا: عدم إجراء الفحص مبكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور شريف محسن مستشفى عين شمس التخصصي بالعبور، أن هناك زيادة ملحوظة في إصابات فيروس كورونا، وبدأت في أواخر شهر أكتوبر، مشيرا إلى أن تلك الأعداد هي الأعداد المعلنة من وزارة الصحة، ولكن ليست كل الحالات تعتمد على المسحات التي تجريها الوزارة، والتشخيص الآن يعتمد على الآشعة المقطعية والتشخيص الإكلينيكي، وهناك أشخاص تقوم بعمل مسحات خارج معامل وزارة الصحة.

وأضاف محسن خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء DMC" الذى يذاع على قناة DMC: "بعض الناس تشعر بارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وقبل السفر يقومون بإجراء مسحة ويكتشفون بالصدفة أنهم مصابين بفيروس كورونا، وهناك حالات تتأثر بشدة بالإصابة، والأزمة التي تصل بالمريض إلى مرحلة متقدمة من المرض، أن البعض يصبر أكثر من اللازم، ويذهب إلى المستشفى وهو يعاني من أعراض شديدة، لذلك يجب ألا يستهين أحد بالأعراض والتوجه مباشرة للفحص".

وقال شريف محسن مستشفى عين شمس التخصصي: "نحن في مصر، في المرحلة الثالثة من التقييم أو التجارب السريرية للقاح المصري، والمركز القومي للبحوث هو من يتولى هذه المهمة، ولكي يتم الحكم عليه لابد أن يكون هناك فترة ليست بالقليلة لإجراء التجارب والتأكد بنسبة 100% أنه ليس له أعراض جانبية".