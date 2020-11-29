شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: استفدنا كثيرا من الدروس التى مررنا بها ووعى الشعب حمى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ،وجه وزارة الهجرة خلال مؤتمر الشباب الذى أقيم عام 2019، بضرورة التنبية والعمل على ملف الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع العديد من الوزارات المعنية بهذا الأمر، مشيرة إلى أنها خاطبت وزير الأوقاف بضرورة التنبيه والحديث عن هذا الأمر في خطبة الجمعة، فرحب بهذا الأمر ودعاها لحضور الخطبة ، ورحبت هى بذلك مؤكدة أنها وجدت سعادة شديدة من المواطنين بحضورها لخطبة الجمعة.

وأوضحت وزيرة الهجرة، فى مداخلة هاتفية مع برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، والذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أننا شعب واحد ونؤمن بالله الواحد ونذكره دائما في كل الأوقات، مشيرة إلى أن الشعب المصري شعب واعى واستفدنا كثيرا من الدروس التي مرت بنا ، ووعى الشعب المصرى هو الذى حمى مصر .

من ناحية أخرى شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، فى فعاليات معسكر "اتكلم عربى" للأطفال المصريين المقيمين فى الولايات المتحدة الأمريكية عبر تطبيق "زووم"، من أجل تشجيعهم على التحدث باللغة العربية واللهجة المصرية.

جاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم فى إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم عربى" التى أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لترسيخ الهوية الوطنية المصرية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتى دخلت حيز التنفيذ رسميا فى أكتوبر 2019، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ومؤخرا كندا.