شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى لمبادرة الرئيس يوضح محاور علاج مليون أفريقى من فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر
وأشار الدكتور محمد البرعى، المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى، إلى أنه تم أيضا إنشاء معمل آخر بداخل المستشفى التعليمى بجوبا، وتم تدريب الكوادر الطبية هناك على كيفية العلاج، وكذلك كيفية عمل التحاليل الخاصة بفيروس سى، مؤكدا أن أخر مسح كان متوفرا لديهم عن فيروس سى كان منشورا عام 1994.
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