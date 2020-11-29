شكرا لقرائتكم خبر عن "المنيرة العام" تنجح فى إجراء استكشاف للبطن واستئصال جزء من الامعاء الدقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كانت المريضة قد حضرت الي المستشفي وهي تعاني من الام حادة بالبطن، وبعد عمل الاشعه والتحاليل اللازمة تبين وجود تجمع سائل بالبطن وانخفاض بنسبة الهيموجلوبين وارتفاع بنسبة كرات الدم البيضاء.

كما تم عمل استكشاف للبطن وتبين وجود كتله ملتصقه من الامعاء تحتوي علي بؤره صديديه بسبب ثقب بالامعاء الدقيقه وتم استئصال جزء من الامعاء وتوصيل الامعاءالدقيقة.

كما تبين وجود ثقب بالامعاء حول بؤرة صديدية والتصاقات بالامعاء ادت الي انسداد معوي ومنعت انتشار الصديد بالبطن وتم ارسال عينه لتحليل histopathology، وعمل اللازم.

من جانبه، قال الدكتور أحمد حسن رئيس أقسام الجراحة بمستشفي المنيرة العام، أن هناك أسباب عديدة لثقب الامعاء، أبرزها الإصابة بقرحة فى المعدة أو الأثنى عشر نتيجة الإلتهابات الشديدة، والإفراط فى التدخين، الذى يسبب أيضاً ثقب الأمعاء،أو نتيجة التهاب الغشاء البروتينى.

واوضح أن أسباب ثقب الأمعاء، التهاب الزائدة الدودية، وهو أكثر شيوعا بين كبار السن، والتهاب الرتج، وهو مرض هضمي

قرحة في المعدة، وحصى في المرارة وعدوى المرارة.

وأضاف حسن، لا بد من علاج ثقب الأمعاء خلال ساعات من التعرف عليه حتى لا يهدد حياة المريض بالخطر، وذلك عن طريق إجراء عملية جراحية لسد الثقب مع المتابعة الدورية والعلاج، حتى لا يعود الثقب مرة أخرى أو يظهر ثقب أخر فى الأمعاء.

وتابع الدكتور محمد عبدالله أخصائي الجراحة بالمستشفي، يجب أن يمتنع المريض عن تناول بعض الأطعمة مثل الأطعمة التى تحتوى على حمضيات ومنها الليمون والبرتقال مع عدم التدخين والمشروبات الغازية والكحولية واستبدال ذلك بالأطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه والعصائر الطبيعية.