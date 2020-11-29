شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات يجب اتباعها للحفاظ على منزل آمن وخالى من فيروس كورونا.. فيديوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الصحة والسكان، فيديوجراف عبر قناتها الرسمية على يوتيوب يسلط الضوء على عدد من الإرشادات التي يجب اتباعها للحفاظ على منزل آمن وخالي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك في ظل استمرار جائحة الفيروس التاجي في العديد من بلدان العالم.

وشددت وزارة الصحة والسكان في الفيديوجراف على ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار، إلى جانب التأكيد من تطهير الأسطح بالمطهرات بصفة دورية، مشيرة إلى أنه عند استضافة أحد الأشخاص بالمنزل، اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية (غسل الأيدى وتطهير الأسطح وارتداء الكمامة)، وضرورة الالتزام بقواعد التباعد الجسدي.

وقالت وزارة الصحة والسكان في وقت سابق، إن الأماكن المزدحمة كالمتاجر والمولات، هى فرصة لزيادة انتشار فيروس كورونا، مطالبة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية طوال فترة التواجد خارج المنزل.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

يذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 114832 حالات من بينهم 102390 حالة تم شفاؤها، و6608 حالة وفاة.