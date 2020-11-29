شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تدين حادث الطعن الإرهابي بسويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف حادث الطعن الإرهابي الذي وقع أمس بمدينة «لوجانو» السويسرية، وأسفر عن إصابة سيدتين بجروح، حيث قامت امرأة بطعن السيدتين بسكين في متجر بالمدينة.

وأكدت المنظمة في بيانها على حرمة الدماء، وأن الإسلام حرم مطلق الاعتداء على الآمنين، حيث قال سبحانه في نهى قرآني عام: (وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [البقرة: ١٩٠].

كما شددت المنظمة على ضرورة التصدي للإرهاب والعنف على كافة المستويات، وفي جميع دول العالم، والعمل على ترسيخ قيم السلام والأمن.

وتقدمت المنظمة في ختام بيانها بالدعاء للمصابتين بالشفاء العاجل، سائلة المولى عز وجل أن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.